عابد فهد يحتفل مع ابنه تيم بعيد ميلاده: "عقبال المية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفل الفنان السوري عابد فهد بعيد ميلاد نجله تيم، ونشر عددًا من صور حفل عيد الميلاد عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها برفقه زوجته وابنه وابنته وديكور الحفل بالكامل عبارة عن ملعب كرة القدم، وعلق على الصور قائلاً: "عقبال المية تيمي"، ولاقت الصور العديد من تعليقات التهنئة.

وقدم فهد العديد من الأعمال التليفزيونية السورية، والتي كانت سببًا في شهرته على مستوى الوطن العربي، ومن أبرز أعماله "أنا القدس" عام 2010، "مريم" 2012، "قلم حمرة" 2014، "24 قيراط" 2015، كما يواصل تصوير عدد من المسلسلات منها "دقيقة صمت" و"عندما تشيخ الذئاب" على أن يتم الإعلان عن ميعاد عرضهما على القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة.​