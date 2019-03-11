شكرا لقرائتكم خبر عن فى 10 أيام .. فيلم A Madea Family Funeral يحقق 38 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الكوميديا والعائلة A Madea Family Funeral الذى طرح يوم 1 مارس، إيرادات وصلت إلى حوالى الـ38 مليون دولار، وأنقسمت الإيرادات بين 37 مليون و 500 ألف دولار امريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 500 ألف دولار حول العالم.
فيلم A Madea Family Funeral من بطولة تايلر بيرى، كورتنى بوريل، باتريس جميل، كاسى ديفيز، سييرا بايتون، كج سميث، روما فلين، الفيلم من إخراج وتأليف تايلر بيرى.
ويدور الفيلم الكوميدى حول لم الشمل العائلى البهيج الذى يصبح كابوساً مروّعاً مثل "ماديا"، التى تسافر بالعائلة إلى غابات جورجيا، حيث يجدون أنفسهم يخططون بشكل غير متوقع لإقامة جنازة قد تكشف عن أسرار عائلية سيئة.
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