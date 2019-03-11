شكرا لقرائتكم خبر عن فنسنت رودريجيز ينضم للموسم الثانى من مسلسل نيتفلكس " Insatiable" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم الممثل الأمريكى فنسنت رودريجيز إلى الموسم الثانى من مسلسل Insatiable الذى يعرض على شبكة Netflix، حسبما أشارت التقارير التى نشرت على موقع " tvseriesfinale".
ولم تكشف نيتفلكس بعد تفاصيل شخصية رودريجيز فى الموسم الجديد من Insatiable، كما أن الشبكة لم تكشف أيضا عن موعد العرض الأول للموسم الثانى.
المسلسل الكوميدي يركز على مراهقة تدعى "باتي"، التي تنتقم من كل الأشخاص الذين شعروا بالخوف منها عندما كانت تعانى من زيادة في الوزن.
ويضم فريق الممثلين أيضًا ديبي ريان، أليسا ميلانو، وإرين ويستبروك، وسارة كولونا، وكيمى شيلدز، وإيرين تشوي، وأردن مايرين، ودالاس روبرتس، وكريستوفر جورهام، ومايكل بروفوست، وجوردان جيلبر، وجيمس لاستوفيتش.
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