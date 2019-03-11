محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: نشر الفنان حمدي الميرغني صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، برفقة الزعيم عادل إمام أثناء كواليس تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو" والذي يتعاون فيه لأول مرة خلال مسيرته مع الزعيم. وعلق الميرغني على صورته: "الحمد لله حلمي اتحقق باني أمثل مع الأستاذ الزعيم عادل إمام، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، رمضان 2019". وكانت آخر أعمال الميرغني فيلم "نادي الرجال السري" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، كما شارك في بطولة فيلم "حملة فرعون" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم عمرو سعد، روبي، رامز أمير، محمود عبدالمغني، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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كانت هذه تفاصيل خبر حمدي الميرغني عن تعاونه لأول مرة مع الزعيم في "فلانتينو": "حلم واتحقق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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