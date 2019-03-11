ميريام فارس تخفي ملامح ابنها في جلسة تصوير على الثلوج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب: نشرت النجمة اللبنانية، ميريام فارس جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام". وظهرت مريام بالجلسة برفقه ابنها "جايدن" التي حرصت على إخفاء ملامحه وسط الثلج، وعلقت قائلة: "أيام لنتذكرها"، ولاقت الجلسة إعجاب الآلاف من متابعيها. وانتهت ميريام فارس مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "قضيها انبساط"، كلمات مصطفى حسن، ألحان أحمد مصطفى، توزيع هاني ربيع، إلى جانب اختيارها خلال الفترة الحالية لأغاني ألبومها المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.​

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