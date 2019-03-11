كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ظهور لعادل إمام بعد شائعة تعرضه لارهاق شديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفنان حمدي الميرغني، جمهوره عبر حسابه على موقع الصور "إنستجرام" صورة تجمعه بالزعيم عادل إمام من كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو" المرتقب عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

"الميرغني" علق الصورة قائلًا: "الحمد لله حلمي اتحقق بأني أمثل مع الزعيم عادل إمام".

ويعد هذا الظهور الأول للزعيم في كواليس المسلسل، بعد شائعة تعرضه لأزمة صحية، وهي ما نفاهها ابنه المخرج رامي إمام.

شارك في بطولة "فالنتينو" دلال عبد العزيز، عبلة كامل، وفاء صادق، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.