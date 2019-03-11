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كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 06:53 صباحاً -
دعا أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، للتبرع لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله، وذلك في تهنئة لها بعيد ميلادها الـ43.
ونشر أدرعي امس الأحد، تغريدة عبر حسابه على تويتر، تضمنت كلمات مثيرة للجدل موجهة للفنانة هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها الذي يحل يوم 10 من آذار/مارس.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في تدوينته: ”مبروك هيفا وهبي كل عام وأنت بألف خير، إنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك“.
وأضاف أدرعي: ”بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك إنت تتبرعيلو يا هيفا؟“.
كانت هذه تفاصيل خبر افيخاي ادرعي يهنىء هيفاء وهبي بعيد ميلادها ويطالبها بالتبرع لحسن نصرالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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