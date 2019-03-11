افيخاي ادرعي يهنىء هيفاء وهبي بعيد ميلادها ويطالبها بالتبرع لحسن نصرالله

دعا أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، للتبرع لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله، وذلك في تهنئة لها بعيد ميلادها الـ43.

ونشر أدرعي امس الأحد، تغريدة عبر حسابه على تويتر، تضمنت كلمات مثيرة للجدل موجهة للفنانة هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها الذي يحل يوم 10 من آذار/مارس.

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وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في تدوينته: ”مبروك هيفا وهبي كل عام وأنت بألف خير، إنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك“.

وأضاف أدرعي: ”بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك إنت تتبرعيلو يا هيفا؟“.