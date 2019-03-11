احمد سعد يقبل كلبه من فمه ويثير الجدل!

احمد سعد يقبل كلبه من فمه

شارك الفنان المصري أحمد سعد متابعيه عبر حسابه على انستغرام بصورة جديدة له جمعته بكلبه وهو يقبّله، وعلق سعد على الصورة قائلًا: “كلبي الجميل شيتوس .مشاء الله وفي وقمر”.

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أثارت الصورة حالة من الجدل بين متابعي سعد، والكثير منهم انتقد هذا التصرف باعتبار هذا الجزء من الحيوان نجس ولا يجوز للإنسان أن يقترب منه لهذا الحد، وكانت التعليقات كالتالى “بتبوسه من بوقه يععععع”، “مش كل حاجه نشوفها نقلدها”.