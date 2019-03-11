احلام وهيفاء وهبي!

حرصت النجمة الاماراتية احلام على تهنئة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بمناسبة عيد ميلادها الذي احتفلت به يوم امس.

ونشرت احلام تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: ” كل عام وانتي بالف خير كل عام وانتي اجمل كل عام وانتي اطيب واجمل قلب صديقتي الرائعه ديفا #هيفاء_وهبي ويارب هالسنه سنه النجاح والسعاده يارب

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كانت هذه تفاصيل خبر احلام تهنىء هيفاء وهبي بعيد ميلادها: “انا بحبك كتييييييير”… وماذا قالت عن الفاشن لاين الخاص بها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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