فنّانو الخليج يوجّهون عبر "الخليج 365" كلمات الوفاء لأبو بكر سالم

اسماء السيد - في ليلة شعارها الوفاء لصاحب "الحنجرة الذهبية"، وعنوانها "ليلة في حب أبو أصيل"، وبحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، ومجموعة من كبار فناني العالم العربي والخليج صدحت أصواتهم في حبّ واستذكار "أبو أصيل" الفنان الراحل أبو بكر سالم بلفقيه، أحد أعمدة الفن الخليجي والعربي، حيث أطربوا بأغانيه التي طالما أمتعت متذوقي الموسيقى الطربية الحفل الكبير الذي اقيم لتكريم الراحل الكبير، من إشراف وتنظيم شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات. "الخليج 365" حضرت الحفل وعادت بهذا التقرير المصوّر:



غصّت جنبات "مسرح الملك فهد الثقافي" بالرياض، بمحبي الفنان الراحل وفنّه الأصيل، والذين تفاعلوا مع كل مقطع من أغانيه بكل المشاعر والذكريات، ولم يكن الجمهور أقل حماساً من الفنانيين أنفسهم الذين تنقلوا بين أغاني "أبوبكر" في تناغم مع أداء طيف الراحل عبر تقنية الهولوغرام. مجموعة كبيرة من فنّاني الخليج الكبار إجتمعوا لتكريم الراحل الكبير بأصواتهم على المسرح، وأدّوا أغنيات أبو أصيل التي تعيش في ذاكرة الجمهور، وحلّ على الحفل عدد من ضيوف الشرف الذين تحدّثوا لكاميرا "الخليج 365" عن إنطباعاتهم وعن أهميّة الراحل الكبير الفنيّة.

بعد ذلك كرّم معالي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الفنان الراحل بحضور ابنائه (اديب واصيل واحمد واليف) ومجموعة الفنانيين والجمهور الكبير الذي حرص على حضور الحفل، والتقطت صورة جماعية مع الفنانيين بحضور وسائل الاعلام المختلفة التي حضرت الحفل منذ وقت مبكر حدث تكريم الفنان الكبير أبو بكر سالم.

كما أعلن معالي الأستاذ تركي آل الشيخ في ختام الحفل، عن توجيهه شركة "روتانا" لإقامة حفل تكريم للفنانين طلال مداح وعبدالرب ادريس، كذلك كشف عن دراسة تقوم بها اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة للثقافة لإصدار ترخيص معهد موسيقي قريباً.

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