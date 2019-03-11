شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ سنوات.. سيد رجب خارج سباق رمضان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة منذ سنوات خرج الفنان سيد رجب من السباق الرمضانى المقبل بسبب انشغاله بتصوير مسلسل "أبو العروسة" الذى يعرض حاليا وحقق نسب مشاهدة عالية ولم ينتهى من تصويره وحتى الآن لم يعلن مشاركته فى موسم رمضان، خاصة أن كل المسلسلات بدأ تصويرها منذ فترة ما يدل عن غيابه التام خلال الماراثون المقبل.

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تدور أحداث مسلسل "أبو العروسة" حول المشكلات التى تقع داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، كما يركز على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة. وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى.

ويشارك فى البطولة سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، إخراج كمال منصور تأليف هانى كمال.