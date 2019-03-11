سامي مغاوري لـ"الخليج 365": حسمت موقفي من الترشح في نقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات نقابة المهن التمثيلية، في يوم 22 مارس الجاري، وهي الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وقال الفنان سامي مغاوري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه حسم موقفه من الانتخابات، وقرر الترشح في الدورة الجديدة.

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وأضاف مغاوري أن معظم أعضاء المجلس القدامى، قرروا الترشح مرة أخرى، وهم إيهاب فهمي، سامح بسيوني، عفاف رشاد، أشرف طلبة.

وأوضح أن حب العمل العام، وإحساسه تجاه أعضاء الجمعية العمومية، والرغبة في حل مشكلاتهم جعله يتجاوز المشكلات والمصاعب والمتاعب التي يواجهها.

وتابع: "الأفضل إني أبقى في بيتي ومرتاح، والأفضل إن محدش يكلمني في مشكلة أو قيد، لكن الرغبة في خدمة الناس بتخليني أتجاوز عن المشاكل كلها".​