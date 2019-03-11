افتتاح مهرجان لبنان المسرحي الدولي للمرأة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: افتتحت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون في مدينة صور الدورة الأولى من مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة للاحتفاء بتاء التأنيث ونون النسوة وإظهار قوتها في لغة الضاد مسرحياً وفنياً، فيما تم إهداء الدورة لروح رائدة المسرح اللبناني الراحلة الدكتورة سهام ناصر.



بدأ الاحتفال بعزفٍ موسيقي لفرقة أليسار الشبابية وعرض فيلم عن المسرح الوطني اللبناني. تلاه عرضاً للدبكة من فرقة جمعية تيرو للفنون، وذلك بحضور معالي وزير الثقافة اللبنانية الدكتور محمد داوود داوود وعقيلة رئيس مجلس النواب السيدة رندة بري ورئيس اتحاد بلدية صور وممثلين عن كل من قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمهندس ناصيف سقلاوي ونقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون وعائلة الراحلة سهام ناصر وحشد من الأهالي والطلاب والفعاليات والمهتمين.

داوود

وقال وزير الثقافة: "إن ما يقدّمه مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون ليس فقط فناً بل هو نضال وقضية في سبيل المسرح والسينما والفن في لبنان. ونحن نود في الوزارة دراسة هذه التجربة الفريدة والرائدة من أجل تعميمها على كافة المناطق بهدف الإنماء الثقافي المتوازي. وهذا المسرح الوطني اللبناني الذي يُشكِل أول مسرح وسينما مجانية في لبنان. وأهميته تكمن في أنه ساهم بكسر المركزية الثقافية، رغم كل الصعوبات بجهود الشباب والمتطوعين في هذا المهرجان. ونحن سندعم جمعية تيرو لأننا نقدّر عملها الذي أسس الى بناء ثقافة حقيقة".

اسطنبولي

وقال الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي: "في يوم المرأة العالمي نحتفي برائدة من رواد المسرح اللبناني الراحلة سهام ناصر. ومن خلالها نوجِّه التحية الى كل النساء في العالم. ونحن بحاجة إلى المزيد من الحريات في مجتمعاتنا، وإلى دعم الشباب، وخصوصاً المرأة التي تصنع الفن والجمال. وفي هذا المهرجان نلتقي بثقافات مختلفة من العالم من أجل التلاقي وتعزيز قيم الفن ونشر الثقافة للناس من مصر وإسبانيا وتونس والمكسيك والبرتغال والعراق ولبنان" .

هذا وعرضت مسرحية "بلا معنى" من مصر للمخرجة منار الزين. وهي من تمثيل وسام اسامه، ومقتبسة عن نص لميخائيل الرومان، وتجسد العلاقة بين الرجل والمرأة والحاجة المتبادلة إلى الحب والتفاهم. وبعدها جرى مناقشة للعرض مع الجمهور، وكرّمت إدارة المهرجان الراحلة سهام ناصر من خلال تقديم درع تكريمي الى شقيقها الدكتور يوسف ناصر .



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عروض

وتشارك في المهرجان مسرحية "كيف أنك؟" لآمال العويني من تونس، و"علدقة" لفاطمة دياب من لبنان، ومسرحيتا "مانيفستو بات" لمارين تيرابو كواتوزيا، و"داندو آيل كانت" اخراج إليسا نينيو وتمثيل نيريا غوميز من اسبانيا. ومن البرتغال ستُعرَض مسرحية "لاتزال على الطريق" من إخراج أنا بالما وتمثيل ماريا جواو فيسينتي. أما من المكسيك فسيُعرَض "مشروع السمكة" للوسيرو هيرناندز أريويلا.





وتتنافس العروض ضمن المسابقة الرسمية على جائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل نص وجائزة أفضل عرض متكامل وجائزة أفضل سينوغرافيا.

أما اللجنة التحكيمية فهي مؤلفة من العراقي عبد الكريم العامري والاسبانية أنا ألفريز وسوزان بوعلي وصلاح عطوي من لبنان.

وسيُقام على هامش المهرجان مؤتمر لبنان المسرحي الأول الذي سيناقش أهمية كسر المركزية الثقافية ودور المسرح في الوعي والتغيير، و ندوة عن دور المرأة في المجتمع وتطلعاتها ومعرض للحرف اليدوية طيلة أيام المهرجان .

ولا بد من التذكير بأن المهرجان يأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة على تأسيس جمعية تيرو للفنون التي حققت عدة إنجازات عبر فتح منصات ثقافية تاريخية. حيث أعادت سينما الحمرا في مدينة صور بعد 30 عاماً على إقفالها، وسينما ستارز في مدينة النبطية بعد 27 عاماً، وسينما ريفولي بعد 29 عاماً لتتحول الى المسرح الوطني اللبناني، وتهدف الجمعية إلى تفعيل الحركة الثقافية والفنية في المناطق المهمشة من خلال إعادة فتح المنصات الثقافية وإقامة الورش التكوينية والنشاطات الفنية.