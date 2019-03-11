الحركة والإثارة تتصدران الجزء الثالث من "كلبش"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: نشر المنتج تامر مرسي كواليس تصوير عدد من مشاهد الإثارة والحركة في الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة الذي حرص على إعادة نشر كواليس التصوير بين القاهرة وبيروت. علماً أن العمل يستمر تحت إدارة المخرج بيتر ميمي بعدد من المواقع في شوارع القاهرة. فيما سينتقل الجميع إلى الاسكندرية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية قبل زحمة أعياد الربيع.

يُذكر أن الجزء الثالث يضم عدة فنانين منهم يسرا اللوزي، فيما سيغيب عنه الفنان محمود البزاوي بعد انتهاء دوره في الجزء الثاني.