اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على "انستجرام" صورة ومقطع فيديو له من أغنيته الجديدة "القمر" المقرر طرحها خلال أيام، بعد أن صورها تحت إدارة المخرج ياسر سامي.

إلا أنه نشر قبل الصورة مقطع الفيديو الترويجي للأغنية التي يقول فيها: "انجح لحد ما كل الفشلة يكرهوك، نمبر وان ولا عزاء لنمبر تو، ضيعت حياتى في إيه ربنا هيحاسبني، بصحى كل يوم مش بفكر إلا في حلمي، مفيش وقت للنوم قطر العمر بيجري، ولما الأبواب بتقفل بقف وأكسرها برجلي، بقف واكسرها برجلي".

تجدر الاشارة إلى أنه حصل على تصريح من نقابة الموسيقيين من أجل احياء الحفل الغنائي الأول له خلال الشهر الجاري بعد تقديمه عدة أغنيات منفردة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "رمضان" يستعد لحفله الغنائي الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.