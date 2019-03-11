شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وأحمد خالد عجاج يتعاونان مع الشاعر مصطفى عيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الشاعر مصطفى عيسى لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع المطرب أحمد خالد عجاج نجل المطرب خالد عجاج فى ألبوم جديد بأغنية تحمل اسم "وجودك"، من ألحان أحمد خالد عجاج، وتوزيع محمد عمر.
وأضاف عيسى أنه يتعاون أيضاً مع النجمة أصالة فى ألبومها بأغنية من ألحان محمد رضا ولم يكشف عن اسم الأغنية، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور.
يذكر أن كشفت المطرب أصالة، عن أغنية جديدة لها باسم "بنت أكابر"، وهى الأغنية التى صورتها لتكون فيديو كليب، ونشرت الأغنية عبر قناتها على يوتيوب.
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