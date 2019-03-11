شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب يسافر إلى واشنطن لعرض مسرحية " العشاء الأخير " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر اليوم الفنان سيد رجب إلى واشنطن لعرض مسرحية "العشاء الأخير" للمخرج أحمد العطار ولمدة 10 أيام ويشاركه فى البطولة رمزى لينر، أماندا، تأليف وإخراج أحمد العطار، وتم عرضها في أكثر من مهرجان خلال السنوات الماضية بعدة دول أوروبية وآسيوية.

ويذكر أن مسلسل "أبو العروسة" هو آخر أعمال الفنان سيد رجب وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى ويشارك فى البطولة سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، إخراج كمال منصور تأليف هانى كمال.