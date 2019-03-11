بالصور- كندة حنا بملابس الفروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر صفحتها الرسمية في موقع "انستجرام"، مجموعة صور لها داخل إحدى إسطبلات الخيل. وظهرت "كندة" في الصور بملابس الفروسية، فيما حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. وتشارك الفنانة كندة حنا في السباق الرمضاني القادم بمسلسلها الجديد "ممالك النور"، وهو من بطولة محمود نصر، منى واصف، عبدالمنعم عمايري.​

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