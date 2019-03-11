«كابتن مارفل» ضد «بادلا» أميتاب باتشان.. من سيفوز بمعركة الشاشات؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

هل سيصطدم فيلم أميتاب باتشان و تابسي بانو Badla “بادلا”، مع فيلم Captain Marvel “كابتن مارفل” بدور السينما، حيث من المقرر عرض العملين الجمعة 8 مارس 2019؟

يقول خبراء تجاريون إن الشاشات تم تقسيمها بين فيلم “الأبطال الخارقين” و”بادلا” على حد سواء ، فيما نفت التقارير التي تفيد بأن فيلم المخرج الهندي “سوجوي جوش” لا يملك إلا 750 شاشة.

وأكد المحلل التجاري جيريش وانخهيد لصحيفة “هندوستان تايمز” أن فيلم “بادلا ” سيعرض على 2.500 شاشة في حين سيتم عرض “الكابتن مارفل” عبر شاشات تبلغ 2200-2300 وعبر أجهزة الإرسال المتعددة.

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أضاف المحلل أنه يمكن لمالكي دور السينما زيادة أو تقليل العروض بدءًا من يوم الاثنين فصاعدًا، وقال “إن بادلا وكابتن مارفل لديهما شاشات عرض تقارب 50٪ لكل منهما ، بينما ستكون نسبة تقسيم الشاشة 60: 40”.

كان تقرير لصحيفة “بوليوودهونجاما” قد زعم أن هناك فجوة كبيرة بين الفيلمين الكبيرين، وأضاف أن تابسي غير منزعجة من الأخبار.

تقول تابسي: “أنا معجبة كبيرة بأفلام المنتقمون ومارفل. لكن ليس لدي أي انطباع عن اكتساح الكابتن مارفل جماهيريا ، ولهذا السبب لست مزعجة “.

Badla هو لغز جريمة قتل، حيث يشتبه البطلة في قتل صديقها، وقد استوحي الفيلم من الفيلم الإسباني The Invisible Guest، يلعب أميتاب دور محامٍ في الفيلم - وهو دور لعبه فرانشيسك أوريلا في الفيلم الأصلي.