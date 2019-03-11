أكشاي كومار يعلن عن ظهوره الرقمي الأول بحيلة نارية.. شاهد صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أطلقت AmazonPrimeVideo “أمازون برايم” إحدى خدمات شركة أمازون، السلسلة الأصلية على شبكة الويب ” The End” مع النجم الهندي الكبير أكشاي كومار، بمدينة مومباي الثلاثاء 5مارس.

كانت جينيفر ساكي، رئيسة استوديوهات الأمازون، قد قامت بكشف النقاب عن المسلسل في الهند، حيث التقت بالنجم أكشاي كومار بطل العمل على المسرح، والذي دخل مشتعلاً بالنار في لفتة خطفت الأنظار، حيث كان رابط الجأش و ثابت تماما.

وهذا لا يمثل فقط الظهور الرقمي لـ “كومار” ، بل يعكس أيضًا نية “أمازون” في توسيع قوتها المحلية بقوة من خلال ربطها بمواهب بوليوود في معركتها مع Netflix و Hotstar وغيرها من المنصات المدعومة بعمالقة الترفيه ، مثل Viacom’s Voot و SonyL SonyPiv من بين آخرين .

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ضم اللقاء الترفيهي أيضاً، جيمس فاريل، رئيس قسم الإصدارات الدولية بأمازون برايم فيديو، وفيجاي سوبرامانيام، مدير ورئيس قسم المحتوى في شركة أمازون برايم إنديا، ويأتي هذا العمل بعد أن كشفت “الأمازون” عن ستة إصدارات هندية جديدة الشهر الماضي.

وقالت ساكي، رئيسة استوديوهات الأمازون: “إن الحجم الذي يتم فيه تصوير” The End “أمر هائل، وأن قصة وتسلسل العمل قد وضعت ببراعة لإعطاء المشاهدين تجربة مثيرة.

وقال كومار: “لا أستطيع الانتظار حتى أبدأ في طرح السلسلة التي تنطوي على مغامرات وحركة، لقد أثارني العالم الرقمي وأنا مسرور لتقديم عرضي المباشر على هذه الوسيلة، أريد إنشاء شيء غير عادي والتواصل مع الشباب”.

من المقرر أن يعرض فيلم كومار القادم “كيساري” في 21 مارس، ولديه كذلك العديد من مشاريع الأفلام، مثل “Sooryavanshi” و“Housefull 4”.