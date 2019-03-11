ابنة شاروخان تتدرب على الرقص.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

غالبًا ما تكون «سوهانا» الابنة الكبرى للنجم الهندي شاروخان في دائرة الضوء - أحيانًا من بسبب ما ترتديه من الأزياء وفي أوقات أخرى، لظهورها على غلاف في مجلة، هذه المرة، لفتت انتباه الجميع من خلال مهارات الرقص.

في فيديو - ظهر على الإنترنت، شوهدت سوهانا، التي تدرس حاليا في لندن، وهي تستمتع ببروفة الرقص مع أصدقائها، تتناغم سوهانا مع اتباع الخطوات بشكل جيد في الفيديو، الذي أصبح منتشرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

مع ظهور سوهانا المتكرر سواء على حسابها بالانستجرام، أو مقابلات صحفية ممتدة، يشاع أنها تستعد لأول ظهور لها في السينما قريبًا.

Advertisements

سوهانا، من بين هدوئها من جهة وجرأتها المبالغ بها بعض الشيء من جهة أخرى، غدت اليوم مثل النجوم، ليس في الهند فقط، باتت حاليًا مشهورة وقابلة لأن تكون مصدر اهتمام الجميع ومصدر جذبٍ مهم مثل والدها بالضبط.

ومع ذلك، نفى والدها مثل هذه التقارير وأوضح أن أطفاله، سوهانا وآريان، يجب عليهم إنهاء تعليمهم أولًا قبل الدخول إلى عالم الفن والسينما. بينما تدرس سوهانا في لندن، آريان في لوس أنجلوس.

في سياق مختلف، لا يزال النجم الكبير في حالة من التوتر، بعد فشل آخر أفلامه “زيرو” في تحقيق نتائج تليق باسمه، وهو الأمر الذي جعله يرفض الهدي من السيناريوهات التي عرضت عليه، ويدقق مؤخرًا في العمل الجديد الذي يدخل اليه.