أول إطلالة للنجمة سوناكشي سينها من فيلم Kalank

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تم كشف النقاب عن أول إطلالات نجمة بوليوود سوناكشي سينها في فيلمها الجديد Kalank، وقد شارك فريق الفيلم بوستر جديد يعد إطلالة موحية للممثلة يوم الجمعة 8 مارس.

بالإضافة لفريق العمل، شاركت سينها صورة البوستر الجديد على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكشفت سينها أنها تلعب شخصية تدعى ساتيا تشودري ووصفت نفسها: “الحب والشوق والنزاهة والتضحية. وهذا هو ما يضم ساتيا”.

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وبحسب التقارير، من المنتظر أن يتم نشر إطلالات مختلفة لأبطال العمل، حيث شاركت كل من سوناكشي وعلياء بهات، لا تزال النجمة المخضرمة مادوري ديكسيت تنتظر موعد إطلاق بوسترها الأول، في وقت سابق من اليوم، كانت سوناكشي Sonakshi قد قام بنشر تغريدة حول تفاصيل دور علياء بهات.

في وقت سابق من يوم الخميس، كان جمهور العمل المتابعين، يشعرون بسعادة غامرة عندما تم نشر ومشاركة بوسترات رجال الفيلم، منهم فارون داوان، وأديتيا روي كابور وسانجاي دوت.

فيلم Kalank من إخراج ابهيشيك فارمان وإنتاج كاران جوهار، يعد الفيلم دراما عاطفية قوية، من المقرر أن عرضه بدور العرض السينمائي والشاشات في 19 أبريل.