درة تتعرض لسخرية شديدة بسبب إطلالتها في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة عرضتها لسخرية شديدة من جمهورها.

الفنانة التونسية أطلت في الجلسة بجامبسوت جمع الكثير من الألوان المختلفة، مما أظهرها وكأنها ترتدي بيجامة منزلية، وجمعت شعرها في جديلتين صغيرتين، وتزينت بمكياج هادئ، وانتعلت حذاء أسود له ككعب عالي.

جمهور درة عبروا عن عدم إعجابهم بإطلالتها، مؤكدين أنها افتقدت للأناقة على غير عادتها، كما سخروا منها وشبوهها بإطلالة “حزلئوم”، وهي الشخصية التي قدمها الفنان أحمد مكي في فيلم “لا تراجع ولا استستلام”.

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وكانت الفنانة التونسية درة قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير ظهرت فيها بإطلالة جريئة، بعدسة المصور يوسف طايا.

الفنانة التونسية ظهرت في الجلسة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت توب أسود قصير كشف عن بطنها، وبنطلون أسود، وجاكت جلدي بنفس اللون، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض، من تنسيق الإستيلست ندى عادل.

درة تركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة بلمسات مصفف الشعر هيثم دهب، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها الطبيعي بأنامل الماكييرة منى جمال، والتقطت صور الجلسة في الطريق.