مُعجب يقتحم منزل تايلور سويفت للمرة الثالثة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت جريدة عالمية أن شاب يدعى “روجر ألفارادو” ويبلغ من العمر 22 عاماً، قال بعد القبض علية عندما اقتحم منزل المغنية والمطربة الأمريكية تايلور سويفت، في مانهاتن للمرة الثالثة، “أردت فقط التحدث إليها، تبدو جميلة وهادئة”.

وكان “ألفارادو”، قد حطم زجاج منزل النجمة العالمية يوم الخميس 7 مارس في الساعة التاسعة، في عملية سطو إجرامية، حيث ألقي القبض عليه ووجهت إليه تهمه التحرش والسرقة، ولكن عندما سُئل عما إذا كان سيعيدها مرة أخرى، قال:” “ربما مع مزيد من العنف، ولكن ليس تجاهها.

وكانت الشرطة قد اتهمت الشاب البالغ من العمر 22 عاما، بمحاولة نهب الشقة، بعد 30 يوماً فقط من إطلاق سراحة من السجن بسبب اقتحام سابق لمنزل سويفت، في أبريل عام 2018 واستخدامه دشها، وأخذ قيلولة في سريرها.

والجدير بالذكر أنه حكم على “ألفارادو” بالسجن لمدة ستة أشهر وخمس سنوات ، في ولاية فلوريدا، وأمر بإكمال العلاج في مجال الصحة العقلية، وعندما سُئل عن سبب عدم محاولته مقابلة “سويفت” في حفل موسيقي أو من دون اقتحام منزلها قال: “أوه، لم أفكر في ذلك.. أعتقد أنني كان يجب أن أفعل ذلك أولاً”.