مليون دولار ثمن خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اعلنت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة والمنتجة جينيفر لوبيز، خطبتها من أليكس رودريجيز، لاعب البيسبول السابق بفريق نيويورك يانكيز، بخاتم ماسى عملاق، وذلك عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعى.

و بحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، كانت النجمة العالمية أعلنت عن موافقتها على عرض الزواج، ليكون هذا هو عرض الزواج السادس لها، والخاتم الخامس، وقريبا لتكون زيجتها الرابعة.

وبعد إعلان الثنائى الخبر على موقع انستجرام، لفت انتباه المتابعين حجم الخاتم الماسى العملاق، الذى ارتدته جينيفر لوبيز، فى يدها، والذي يبلغ حوالى 15 قيراط، ورجحت الديلى ميل أن قيمته تبلغ 1 مليون دولار، أى ما يقرب من 18 مليون جنيه بالمصرى.

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وكتب أليكس البالغ من العمر 43 عاما، “قالت نعم” أما جينيفر والبالغة 49 عاما، اكتفت بنشر الصورة وأرفقتها برموز تعبيرية مكونة من قلوب.

وتتمتع النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، بجمال وإثارة ملفته طوال الوقت، حيث شاركت مؤخرا، جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صورة لها قامت بنشرها لتظهر فيها وهى فى قمة الجمال والإثارة وتتناقلها كافة المواقع العالمية، حيث سلطوا الضوء على النجمة الشهيرة.

وبحسب ما ذكره موقع الديلى ميل الشهير،فإن النجمة العالمية أرادت من وراء الصورة إلى التأكيد على ما وصلت إليه بعد مجهود من التدريب، خلال اتمام عامها الخمسين، حيث ينبهر جمهورها فى كل مرة بسبب تمكنها من الحفاظ على قوامها رغم زيادة عمرها، وهو ما أرادت تأكيده من خلال الصورة.