فستان أزرا أكين يوم تتويجها ملكة جمال العالم تكلفته 4 دولارات فقط!.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاد مصمم الأزياء التركي الشهير جميل آيبيكتشي، 17 عاماً للخلف، وكشف قصة طريفة للفستان الذي ارتدته الفنانة التركية أزرا أكين، يوم تتويجها ملكة جمال العالم عام 2002.

آيبيكتشي كشف كواليس تصميم الفستان خلال حلوله ضيفاً على برنامج «الصفحة الثانية» عبر شاشة قناة «دي» التركية، حيث قال: « أتتني أزرا أكين كفتاة جميلة ومحترمة ، صاحبة طموح جامح وجرأة جعلتها تتخطى مسابقات الجمال داخل حدود بلدها لتحاول الفوز بلقب ملكة جمال العالم العالمي،وقالت لي بثقة: ماذا ستفعل لي؟ فطمأنتها،وقلت لها: سأدخلك عالم الموضة والجمال».

وأضاف: « قمت بصنع فستان خاص لها رائع ومتكامل جداً خلال ثلاثة أسابيع فقط،وقمت بخياطته بيدي دون الإستعانة بأي أحد في مهمة إنجازه. وواجهتني مشكلة تأمين مجوهرات لها، وهنا فكرت بشيء جديد فيه تحدي جديد لي كمصمم،فصنعت لها حلقاً من البلاستيك الملون والخرز،واشتريت القطعة منها بليرة ونصف ليرة فقط، ثم قصصتها، وصممت منها قرطاً ملوناً جميلاً. وتميز فستان أزرا أكين آنذاك بتصميمه البسيط والمعقد والمبهج في المسابقة العالمية لأيقونات الجمال، وأبرز جمالها الفتان على مسرح مسابقة ملكة جمال العالم في الليلة الأخيرة الحاسمة للقب وسط لجنة تحكيم عالمية مهمة، شملت 100 عضو ،وحصلت طلتها وفستانها على إعجاب الجميع».

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الطريف أن هذا الفستان ومجوهراته المزيفة التي بهرت وسحرت أعضاء المسابقة العالمية المائة لم يكلف كله سوى 20 ليرة تركية أي ما يعادل الآن 4 دولارات (12.5 ليرة ونصف ثمن القماش، و7.5 ليرة ثمن قطع البلاستيك والخرز)، كما فاز جميل عليه بجائزة أفضل زي ،وجائزة أفضل تصميم بديع.

يُذكر أن أزرا أكين هي الحبيبة السابقة للنجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند»، حيث ارتبطت به عاطفياً لحوالي 10 سنوات، حتى أن انفصالهما مثّل صدمة قوية في الوسط الفني التركي، ثم ارتبطت أزرا برجل الأعمال التركي أتاكان كورو ، واحتفل الثنائي بزفافهما أغسطس 2017، كما رُزق الزوجان بمولودهما الأول نوفمبر الماضي.

من ناحية اخرى، كان مسلسل «بويراز كارايل» آخر عمل درامي شاركت أزرا في بطولته أمام النجمين بورتشين تيرزي اوغلو و إيلكر كاليلي، كما عُرض لها العام الماضي فيلم «Heer & Meester de Film».