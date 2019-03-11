بوراك أوزجفيت: اعتذر لزوجتي عن هذه الصور!.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يبخل النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» على زوجته، الفنانة فهرية أفجان بالكلمات الرومانسية، والتعبير عن حبه لها في أغلب لقاءاته الإعلامية.

وفي أحدث تصريحات له، وصف بوراك زوجته بالمذهلة، مؤكداً أنها تحتل سلم أولويات حياته، حيث قال: «أكثر ما يزعجني ويجعلني حزين حين أرى صورة لي مع فهرية وأنا غير مبتسم ولا أمسك بيدها أو لا أحيط خصرها بذراعي».

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وتابع: «عندها أفكر ما الشيء الذي كان يشغل بالي في تلك اللحظة لدرجة جعلني أنسى وجود أهم انسانة بحياتي وهي تقف بجانبي؟، فأعود لاعتذر لها لأنه مهما بلغت الأمور من أهمية، فهي لا يمكن أن تكون أكثر أهمية من حب حياتي، فكل الأولوية لهذه الانسانة المذهلة، فهي بلا مبالغة تحتل سلم أولويات حياتي، ويكفيني أني حظيت بها وبهذا اصبحت أكثر انسان محظوظ في الحياة».

يُذكر أن بوراك أوزجفيت ينتظر مولوده الأول من فهرية أفجان التي احتفل بزفافه عليها يونيو 2017، خلال أسابيع قليلة مقبلة، وقد كشف الثنائي عن انتظارهما مولود ذكر، إلا أنهما رفضا الافصاح عن الاسم الذي وقع اختيارهما عليه لتسمية المولود.

من ناحية أخرى، يستعد بوراك لتصوير مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، وهو الموسم المقبل للمسلسل التاريخي الأكثر شعبية «قيامة أرطغرل»، وهو العمل الذي يعود به إلى الشاشة بعد نجاح مسلسله الأخير «حب أعمى» أمام نسليهان أتاغول.