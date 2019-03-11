فضل شاكر يحصل على الدرع الفضي من «يوتيوب».. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حصل الفنان اللبناني فضل شاكر، على الدرع الفضي من موقع «يوتيوب»، وذلك بعد وصول المشتركين عبر صفحته على موقع “يوتبوب”، إلى 100 مليون مشترك.
وعبر فضل شاكر، عن سعادته في تغريده عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، قائلًا: “شكراً على محبتكم و دعمكم لي، إن شاء الله كون دائماً عند حسن ظنكم”.
وكان أخر أعمال فضل شاكر أغنية “حبيتك”، وهي من كلمات الشاعر محمد رفاعي، وألحان وتوزيع علي أباظة، ويعد هذا التعاون الثاني بينه وبين الشاعر محمد رفاعي، حيث تعاونا في أغنية “يلا مع السلامة”.
وكانت أغنية “يلا مع السلامة”، هي آخر أعمال فضل شاكر باللهجة المصرية، والتي تم طرحها في ديسمبر 2018، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد، من كلمات محمد الرفاعي والحان وليد سعد وتوزيع علي أباظة، وحققت نسبة مشاهدة عالية تجاوزت 3.5 مليون مشاهدة.
وكان فضل شاكر، قد صدر قرار قضائي من الهيئة الاتهامية في لبنان الجنوبي بمنع محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر، مما يعني براءته من تهم تشكيل عصابة مسلحة، القيام بأعمال ارهابية، وسلب أموال الناس وذلك في يوليو الماضي.
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