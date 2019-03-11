أصالة تتألق وسط حشد هائل من جمهورها في السعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية أصالة، حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، على المسرح الرئيسي، جمعها بالفنان عبادي الجوهر، ومن تنظيم هيئة الترفية.

وبدأت أصالة حفلها الغنائي «ابعتلي جواب»، وقالت بعدها: «بسمَّعكم أغنية مصرية.. وتُعتبر من أوائل أعمالي المصرية»، لتتغنى لهم بكوبليه من أغنية «سامحتك»، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.

كما قدمت باقة مميزة من أغانيها ومنها «عقوبة، وذاك الغبي، وأبشر وتم، وشف عذر، وياخي اسأل».

وعبرت أصالة عن فخرَها واعتزازها بغنائها في السعودية، وفي جدة خاصةً، وسط حضور جمهوري فاق الخيال.

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وخاطبت أصالة الجمهور خلال الحفل قائلة: «لو سألوني من أكثر شخص أشبهه في الحياة، فأقول أنني أشبهكم أكثر من أبي وأمي وأهلي».

واضافت: «أنا منكم، أنا بحرنيية سعودية، وسورية من السعودية»، لتقابل بعاصفة من التصفيق.

وأكدت في تصريحات صحفية، أنها رأت في منامها أنها تُحَاوِرُ الجمهور في الحفلة، وعندما صنعت ذلك غَنَّتْ وهي سعيدة، وشكرت أصالة الهيئةَ العامة للثقافة، على الحفل.

كما تألق الفنات عبادي الجوهر بأغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير مرددًا كلماتها.