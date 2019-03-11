- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة السورية أصالة، حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، على المسرح الرئيسي، جمعها بالفنان عبادي الجوهر، ومن تنظيم هيئة الترفية.
وبدأت أصالة حفلها الغنائي «ابعتلي جواب»، وقالت بعدها: «بسمَّعكم أغنية مصرية.. وتُعتبر من أوائل أعمالي المصرية»، لتتغنى لهم بكوبليه من أغنية «سامحتك»، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.
كما قدمت باقة مميزة من أغانيها ومنها «عقوبة، وذاك الغبي، وأبشر وتم، وشف عذر، وياخي اسأل».
وعبرت أصالة عن فخرَها واعتزازها بغنائها في السعودية، وفي جدة خاصةً، وسط حضور جمهوري فاق الخيال.
وخاطبت أصالة الجمهور خلال الحفل قائلة: «لو سألوني من أكثر شخص أشبهه في الحياة، فأقول أنني أشبهكم أكثر من أبي وأمي وأهلي».
واضافت: «أنا منكم، أنا بحرنيية سعودية، وسورية من السعودية»، لتقابل بعاصفة من التصفيق.
وأكدت في تصريحات صحفية، أنها رأت في منامها أنها تُحَاوِرُ الجمهور في الحفلة، وعندما صنعت ذلك غَنَّتْ وهي سعيدة، وشكرت أصالة الهيئةَ العامة للثقافة، على الحفل.
كما تألق الفنات عبادي الجوهر بأغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير مرددًا كلماتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تتألق وسط حشد هائل من جمهورها في السعودية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.