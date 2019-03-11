شقيق أصالة يهنئها بنجاح حفلها بالسعودية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأ أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة، ومدير أعمالها بنجاح حفلها الأخير في السعودية.

وقال عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»: «حين يأتي الوقت لاتحدث عنها دائماً لا أجد تلك الكلمات التي تفي و تعبر عن محبتي و افتخاري بكل خطوه تخطينها و كل نجاح تحققينه،، مع أني أشاركك مشاعر النجاح و الانتصار و التقدم دائماً إلا أنني اقف عاجزاً أمام التعبير عن تلك المشاعر».

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وأضاف: «كما أقف دائماً عاجزاً عن وصف ما أكنه لك لأنها مشاعر كثيرة بدأتها بالأخوة التي كتبها لنا الله و الأمومة التي لم تبخلي علي بها و الصداقة و الشراكة و العمل و الطموح إلى أن أكون fan حقيقي لك في مشوار حياتي».

وتابع: «مبروك عليكي و علينا نجاح حفلك الغير مسبوق في جده كماهو متوقع و الحمدلله،، بحبك كتييير».

وكانت الفنانة أصالة، قد أحييت حفلًا غنائيًا فى مدينة الملك عبدالله الإقتصادية بجدة، برفقة الفنان السعودي عبادي الجوهر، وشهد الحفل حضورا كثيفا من جمهورها، وقدمت فيه باقة مميزة من اغانيها خاصة أعمالها الخليجية.