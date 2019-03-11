والدة ناهد السباعي تعترف: أنا سبب طلاقها ليلة زفافها.. وهذه هي الأسباب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت المنتجة ناهد فريد شوقي، مفاجأة حول انفصال ابنتها الفنانة ناهد السباعي عن زوجها ليلة زفافها.

ناهد فريد شوقي، قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إنها تخاف على ابنتها جدًا من الزمن وأن يأخذها الفن كنجمات كثيرات فتنسى الزواج والإنجاب، ولذلك ضغطت عليها لقبول الزواج.

وعن سبب الطلاق قالت إنه بسيط جدا، لكن المشكلة أنها حدثت أمامها، وهذا حدث في ليلة الزفاف لكن حدوثه جعل ناهد تقول «أمي خط أحمر»، فهو لم يفعل شيئًا لكن حدوث الأزمة أمامها جعلها تقول ذلك.

Advertisements

وأضافت: الخناقة لم تكن معي ولا مع ابنتي لكنها كانت مع شخص آخر في الشارع لكن بعض الأحداث جعلت الأمور تتطور فخفنا ونسينا فستان الزفاف في غرفة الفندق ورجعنا إلى القاهرة.

وأكدت أن ابنتها ليست ككل البنات في الحلم بالفستان الأبيض وإنما كل أحلامها أن تجد عملاً جيدًا وهو ما لاحظته فيها عندما تجدها ذاهبة إلى العمل فتكون في حالة من الانتشاء لم تكن موجودة في لحظة ذهابها إلى الزفاف.

وأنهت كلامها قائلة: «أنا عندي ابنة تختلف عن كل البنات وهذا ما يجب أن أقبل به».