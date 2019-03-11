محمد عبده يقع في مأزق على المسرح.. ويخرج منه بطريقة طريفة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان السعودي الكبير محمد عبده لموقف محرج في إحدى حفلاته الغنائية أثناء غنائه على المسرح.

الفنان السعودي كان يؤدي إحدى أغنياته الجديدة من خلال لافتة مكتوب بها الكلمات، لكنها كانت مكتوبة بخط صغير للغاية، مما جعله غير قادر على قرائتها بوضوح.

عبده حاول تدارك الموقف برد فعل طريف، فقال مازحا على لحن الأغنية: “ما قدرت أقرأ.. آه.. آه”، وهو ما أثار ضحكات الجمهور بشدة، وقاموا بالتصفيق لتشجيع الفنان الكبير.

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ويستعد الفنان السعودي محمد عبده لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة الإحساء بالسعودية يوم 15 مارس الجاري، وذلك ضمن حفلات الشرقية، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يؤدي الفنان محمد عبده خلال الحفل، عددا من أروع أغانيه الطربية القديمة والحديثة باللهجة الخليجية.

وأحدث أعمال محمد عبده الفنية، كانت مشاركته في أوبريت “تدلل يا وطن”، مع الفنانين “راشد الماجد ومزعل فرحان”، والأوبريت من كلمات فهد عافت، وألحان الموسيقار طلال.