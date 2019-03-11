الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تخضع لعملية جراحية خطيرة.. تعرف على تفاصيلها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لعملية جراحية خطيرة في إحدى المستشفيات الكبرى، وذلك منذ عدة أيام في سرية تامة.
إلهام كشفت عن تفاصيل الجراحة، في مقطع فيديو صورته بعد تعافيها، حيث قالت إنها خضعت لعملية لإزالة حلقة المعدة، إلا أن الطبيب وجد أن الحلقة كانت ملتصقة في الكبد وكادت تصل للمريء، مما جعل الجراحة تستغرق حوالي 3 ساعات ونصف.
الفنانة الكويتية أكدت أنها بعد إزالة حلقة المعدة أجرت عملية تكميم، وبسبب كمية “البنج” الكبيرة التي تلقتها خلال العملية الجراحية، ظلت نائمة فترة طويلة استمرت ليومين وهي شبه فاقدة للوعي، لافتة إلى أنها أجرت العملية في سرية حتى لا تقلق من حولها وتزيد من توتر الموقف.
وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قد كشفت من قبل عن خضوعها لعملية «تحزيم المعدة» والتي مكنتها من خسارة الكثير من وزنها الزائد مما جعلها تمتع بجسد متناسق وجميل، كما أنها كشفت خضوعها لجلسات البوتوكس والفيلر (إبر التعبئة)، ووضعت صور لها وهي تخضع للجلسات.
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