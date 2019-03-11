الفنانة الكويتية غدير الفهد تستغيث: زوجي يرفض الاعتراف بنسب ابنته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة الكويتية غدير الفهد جمهورها بكشفها عن رفض زوجها الاعتراف بنسب ابنته، والتي تبلغ من العمر حاليا 10 شهور.

غدير نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص عل “انستجرام”، قالت فيه: “ابنتي عمرها عشرة شهور حاليا وابنتي ما لها حق لا في الجواز الفلندي ولا في الكويتي والسبب ان ابوها مو راضي يطلعلها اوراق ولا راض يعترف فيها”.

الفنانة الكويتية أضافت: ” قلت لزوجي طلع اوراق للبنت وانا متنازلة عن كل شيء نفقة، سائق، خدامة”، مشيرة إلى أنه رفض أيضا.

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غدير نشرت صورة لطفلتها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “ابي صوتي يوصل.. ابي حق البنت ابي اوراق لها داخل الكويت علشان اقدر امشي في امورها .. الحين وين ماروح يقولون وين الأب لأنه بفنلندا الحضانه عندي وعنده كا قانون لانه مازلنا متزوجين #بنت_كويتيه_في_فنلندا #ابوها_غير_معترف_فيها”.

يذكر أن غدير الفهد كانت قد أعلنت عن زواجها في عام 2017، دون أن تكشف هوية العريس، وكانت قد أعلنت قبلها بعدة أشهر عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، وخضعت لعملية جراحية وأكملت علاجها بجلسات كيماوي.