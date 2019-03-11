نجل عادل إمام يكشف حقيقة أزمته الصحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت أنباء عن إصابة الفنان المصري الكبير عادل إمام بأزمة صحية شديدة يتكتم أفراد عائلته عن تفاصيلها، وأن هذه الأزمة الصحية تسببت في تعطيل تصوير مسلسل الزعيم الجديد، والذي يحمل اسم “فلانتينو”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

المخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام، خرج عن صمته ليكشف صحة هذه الأنباء، حيث أكد أن كل ما تردد عن إصابة والده بأزمة صحية، لا أساس له من الصحة.

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رامي أكد أن الزعيم بصحة جيدة، ويواصل تصوير مسلسله الجديد “فالنتينو”، وأنه انتهى بالفعل من تصوير أكثر من ٤٠% من أحداث المسلسل في وقت قياسي.

وأشار إلى أن التوقف المؤقت لتصوير المسلسل لا يعود لأسباب مرضية كما أشاع البعض، وإنما لأسباب أخرى لن يتم الكشف عنها في الوقت الحالي.

مسلسل “فلانتينو” من بطولة الفنان عادل إمام، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة داليا البحيري، والفنانة وفاء صادق، والفنان طارق الابياري، والفنانة هدى المفتي، والفنان محمد كيلاني، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة الهام عبد البديع، والفنان سليمان عيد، والفنانة بدرية طلبة، والفنان أحمد فريد، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.