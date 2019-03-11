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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلادها في سهرة صاخبة بأحد الملاهي الليلية في بيروت، بحضور مجموعة من أقرب أصدقائها.
هيفاء ابتعدت عن الفساتين، واختارت لسهرة عيد ميلادها «شورت» أسود مثير، ونسقت معه «تي شيرت» بيضاء، وكان من أبرز الحضور، صديقها مصور المشاهير اللبناني شربل بو منصور، وبالطبع، مدير أعمالها محمد وزيري، بالإضافة لشقيقتها، وكان لافتاً قالب الكيك الذي جاء على شكل «سي دي»، ومكتوب عليه: «عيد ميلاد سعيد هيفاء».
وزيري الذي سبق واعترف بحبه لهيفاء وهبي، حرص على تهنئتها بشكل أكثر حميمية ورمانسية، حيث نشر صورة تجمعهما، معلقاً عليها: «أيام كتير عدت عالصوره دي شوفنا فيها مع بعض كل حاجه منها الحلو ومنها اللي مش حلو و قدرنا نعديه بس بتفضل حاجه واحده بتهون كل ده ..ضحكتك اللي بتنور الدنيا...كل سنه وانتي احلي واطيب قلب قابلته في حياتي».
يُذكر أن هيفاء وهبي سبق واعترفت بأنها تعيش قصة حب دون الكشف عن هوية حبيبها، وهو ما دفع البعض إلى التأكيد على أنه محمد وزيري، خاصة أن الأخير كثيراً ما يلمح إلى علاقتهما العاطفية القوية بصور وتدوينات عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحية أخرى، احتفلت هيفاء وهبي مؤخراً بإطلاق علامة تجارية باسمها في عالم الأزياء تحمل عنوان « Beau Voyou»، في الوقت الذي تجهز فيه لطرح أغنية جديدة بعنوان «قعدة وبتفرج» من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في سهرة صاخبة ومدير أعمالها يمطرها غزلاً.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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