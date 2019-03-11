سهرة عشاء تجمع سيرين عبدالنور بنجوى كرم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور بعدد من أصدقائها على سهرة عشاء خاصة، احتفلت فيها باليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس سنوياً.

سيرين نشرت مقطع فيديو من أجواء سهرتهن، ظهرت فيه النجمة اللبنانية نجوى كرم، والإعلامية جومانا بو عيد، حيث هنأت شمس الأغنية اللبنانية المرأة بعيدها العالمي قائلة: «بمناسبة عيد المرأة العالمي، 4 نساء يعايدوا كل العالم والأمهات والزوجات والحبيبات، وان شالله بينعاد عليكم بالخير والعافية»، في الوقت الذي ارفقت فيه سيرين الفيديو بتعليق كتبت فيه: «ينعاد على كل امرأة بالعالم بالفرح والأمان والنجاح»، حيث تمنى الفانز للنجمتين النجاح والتوفيق.

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من ناحية أخرى، تعود سيرين لعالم الدراما بعد طول غياب في الموسم الرمضاني المقبل، ببطولة مسلسل «الهيبة» في موسمه الثالث أمام تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، في الوقت الذي جسدت فيه النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطولة الموسم الأول، كما حلّت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في دور البطولة أمام تيم بالموسم الثاني، والذي عُرض خلال المارثون الرمضاني الماضي.

أما نجوى كرم، فيُعرض لها حالياً برنامج Arabs Got Talent في موسمه السادي، حيث تشارك في لجنة التحكيم الخاصة به إلى جانب العميد علي جابر، والفنان المصري أحمد حلمي، كما أنها مشغولة بتسجيل أغاني ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه خلال الموسم الصيفي المقبل، كما أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة من كلمات وألحان عماد شمس الدين وتم تسجيلها فى استديوهات طوني سابا.