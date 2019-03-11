فريال يوسف: تزوجت مرة واحدة وانفصلت بعد 3 شهور.. وألغيت زفافي من حب عمري بسبب الخيانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة التونسية فريال يوسف الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية، والتي لم تخبر به جمهورها من قبل.

الفنانة التونسية أكدت، خلال استضافتها في برنامج “قطعوا الرجالة” تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، أن الزواج بالنسبة لها شيء مقدس، وانها مستحيل أن ترتبط برجل دون أن يكون بينهما توافق روحي وتكون مقتنعة تماما به وبطريقة تفكيره.

فريال قالت إنها تزوجت مرة واحدة، وكان مجرد عقد قران فقط، لافتة إلى أنها تزوجت بعد أن ضغطت عليها والدتها، فقالت لها فريال سأتزوج من أول رجل يتقدم لي، وبالفعل هذا ما حدث، وعقدت قرانها دون اقتناع تام بهذا الرجل، إلى أن أكتشفت أنه مريض بداء الكذب، حيث أنه يكذب الكذبة ويعيش فيها، وهو ما جعلها تنفصل عنه بعد ثلاثة أشهر فقط.

الفنانة التونسية كشفت أنه وجدت بعد ذلك الرجل الذي حلمت به، وشعرت أنه توأم روحها، وروت تفاصيل قصة حبهما بقولها: “قصة الحب تعود لعام 2012، وأنا لديَّ عادة أستطيع من خلالها أن أجعل الرجل “يسيح” قبل أن يعرف طريقة الوصول إليَّ، كنت أتقابل معه بالصدفة، سواء في صالة الألعاب الرياضية أو السوبر ماركت، وذلك لأننا كنا نسكن بالقرب من بعضنا البعض، وكان معجباً بي، وحاول أن يعبر لي عن شعوره لمدة ثلاثة شهور، والمساعدة الخاصة بي بالعمل هي التي لفتت نظري لذلك”.

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وأضافت: “تلقيت دعوة على العشاء منه، وكنت معجبة به أيضاً، ولكنه لم يكشف عن إعجابه بي حتى بعد اللقاء الأول، وبعد شهر من دعوات العشاء التي وصلت إلى 5 مرات، صارحني بأنه متزوج من أخرى، ويريد الطلاق منها بعد ظهوري في حياته”.

وتابعت: “كنت بالفعل قد وقعت في حبه لكني رفضت الزواج منه، لأني امرأة تونسية ولا أقبل المشاركة في زوجي، كما أن القوانين في بلدي ترفض تعدد الزوجات، وقد تصل عقوبة من يفعلها إلى السجن”.

واستطردت أنه عاد وفاجأها بأنه طلق زوجته، فوافقت على الزواج منه، وكانت بالفعل تستعد للاحتفال بزفافها منه، لكنها قبل أشهر من حفل زفافها اكتشفت خيانته لها بالصدفة، حيث قرأت عدة رسائل بينه وبين فتاة أخرى، وهو ما دفعها لإلغاء زفافها قبل إقامته بأشهر قليلة.

وأضافت أنه ظل يراسلها ليعود لها وبعد فترة طويلة قررت أن تعطيه فرصة أخرى، لكن بمجرد أن اختلفا في إحدى المرات وانفصلا لمدة شهر ونصف، اكتشفت أنه كرر نفس الأمر وراسل فتاة أخرى، فقررت الانفصال عنه تماما.