شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك كيليان مورفي في فيلم جيمس بوند القادم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الكثير من الشائعات هذه الفترة عن احتمالية لعب الممثل الأيرلندى كيليان مورفى دور "جيمس بوند"، بدلا من الممثل الأمريكي دانيال كريج، ويقف نجم بيكي بليندرز أمام الممثل ريتشارد مادن والممثل توم هيدلستون، ليتم الاختيار بينهم ثلاثتهم للعب الدور في الفيلم القادم.

وينتظر "مورفى" هذه الفترة طرح الموسم الخامس من مسلسل Peaky Blinders، نهاية العام الجارى، حسبما نشر موقع " mirror ".

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ومن المقرر أن تشهد احداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.

مسلسل "بيكى بيلايندرز" من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.