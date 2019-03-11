شكرا لقرائتكم خبر عن "انزل يا جميل ع الساحة".. نجوم الفن يغنون فى عيد ميلاد يسرا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلادها وسط كوكبة من نجوم الفن الذى يوافق اليوم 10 مارس، كما تلقت التهانى من جهمورها عبر السوشيال ميديا.

الفنانة أمينة، نشرت "فيديو" مع الفنانة يسرا من عيد ميلادها، خلال قيام نجوم الفن بالرقص والغناء لها فى عيد ميلادها وعلقت قائلة:" كل سنة وأنت طيبة يا أجمل يسرا فى الدنيا كلها كمية طاقة حب بتطلع منك فوق الخيال العمر كله يارب ".

يذكر أنه قد تواجد كوكبة من نجوم الفن فى عيد ميلادها، منهم الفنان سمير صبرى وإلهام شاهين، ومنة شلبى، والسيناريست تامر حبيب، والمخرجة إيناس الدغيدى، والإعلامية بوسى شلبى.