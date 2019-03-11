ستيفاني صليب في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: خضعت الفنانة ستيفاني صليب لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت "ستيفاني" بإطلالة أنيقة مميزة، مرتدية ملابس كلاسيكية، وانهالت التعليقات عليها من الجمهور. يذكر أن ستيفاني صليب شاركت النجم هاني سلامة بطولة مسلسله الأخير "فوق السحاب" الذي عرض رمضان الماضي.​

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