يسرا وليلى علوي

عايدت الفنانة المصرية ليلى علوي زميلتها الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها الذي صودف امس الاحد 10 مارس/اذار.

وقد نشرت ليلى علوي مقطع فيديو استعرضت فيه مواقف تجمعها بيسرا وعلقت عليه قائلة: “العشرة والأيام الحلوة، الصاحبة الجدعة والسند، أختي وحبيبتي وصاحبتي، وجودك في حياتي نعمة من ربنا.. وعشان أحكي عنك محتاجة عمر تاني فوق عمر صداقتنا، .. كل سنة وأنتي معايا يا سيڤا، بحبك أوي وربنا يخليكي ليا ❤️

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كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تعايد يسرا: “كل سنة وأنتي معايا يا سيڤا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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