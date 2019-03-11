شاهد.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها مع اصدقائها وزوجها ووالدتها

عيد ميلاد يسرا

احتفلت النجمة المصرية يسرا بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم، 10 مارس/اذار، هذا العام في منزلها بحضور عدد من أصدقائها المقربين ووالدتها وزوجها خالد سليم.

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وحرص كل من صديقتها الفنانة إلهام شاهين والسيناريست تامر حبيب والفنانة منة شلبي وسمير صبري والمخرجة إيناس الدغيدي والإعلامية بوسي شلبي على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتهم وتهنئتها.

ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها على موقع انستجرام مقطع فيديو للفنانة يسرا خلال إطفائها شموع كعكة عيد ميلادها، بالإضافة إلى بعض الصور التي التقطتها مع زملائها، كما نشرت الإعلامية المصرية صورًا رومانسية جمعت يسرا بزوجها خالد وهو يحتضنها، وصورًا أخرى جمعتها بوالدتها.