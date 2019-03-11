شاهد.. كيم كاردشيان الكويت تكشف حقيقة زواجها من ثري خليجي

كتب امير فتحي في الاثنين 11 مارس 2019 02:51 صباحاً -
سازديل
حلت المذيعة سازديل، الملقبة بكيم كاردشيان الكويت، ضيفة على برنامج “في الصميم” على شاشة تلقزيون atv.
في البداية، كشفت سازديل انها تفضل اسمها سازديل على لقب “كيم الكويت” قائلة: “انها ملت من هذا الموضوع وكانت هبة وخلص”.
وبررت سازديل الهجوم الذي تتعرض له والذي دفعها على اغلاق التعليق على حسابها على انستغرام بسبب تعدد الثقافات قائلة: “ما فيني قول انه صوري غلط لا صوري عادية بس بعض الناس بشوفوهم غلط وانا احترام رأيهم “.
وعن شائعة زواجها من ثري خليجي، قالت سازديل “في صحة بخبر الزواج نوعا ما” متابعة: “اكيد يوم من الايام انا سأتزوج من شخص بحبه”.
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