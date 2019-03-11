شاهد.. هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها وحبيبها يداعب شعرها!

احتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلادها الثالث والاربعون مساء امس الاحد الموافق في العاشر من مارس/اذار.

قد تداول معجبو هيفاء وهبي على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من الاحتقال ظهرت فيه هيفاء وهي تأكل الحلوى بينما كان يقف الى جانبها رجل يداعب شعرها.

وكان محمد الوزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي، قد أثار الجدل بتغريدة نشرها عبر حسابه عل تويتر بمناسبة عيد ميلادها كتب فيها: “أيام كثيرة مرت منذ التقاطنا هذه الصورة، قابلنا فيها كل شيء سواء حلوة أو مرة، وتمكنا من التغلب عليه، ويبقى شيء واجد يهون كل هذا وهو ضحكتك التي تنير الدنيا”. وتابع: “كل سنة وأنت أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي”.

يذكر أن هناك الكثير من الشائعات التي تؤكد وجود علاقة عاطفية بين هيفاء ووزيري بسبب تدويناته المثيرة للجدل لها والتي تحتوي على كثير من العبارات الرومانسية.

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