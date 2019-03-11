المغربية نورية الخليفي تُطلِق أغنيتها الجديدة "فض فض"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة المغربية الشابة نورية الخليفي عن إطلاق أغنيتها الجديدة بعنوان "فض فض" عبر "YouTube". لافتة إلى أنها من كتابة أشرف محمد أديب وتلحين رضوان الديري وتوزيع رشيد محمد علي. وأشارت إلى أن الأغنية تم تسجيلها في المغرب معربة عن أملها أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.
والجدير ذكره أن "الخليفي" بدأت مشوارها الفني عبر مشاركتها في عدة أفلام مغربية ومسلسلات خليجية، قبل أن تدخل مجال الغناء من خلال طرح أغنية "تيرمينادو" في العام الماضي
لمشاهدة الاغنية الدخول على الرابط ادناه:
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