شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 5 سنوات على حسين يعود بأغنية « يا الزينة » والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود المطرب على حسين للغناء مرة أخرى بتقديم أغنية سينجل جديدة بعنوان « يا الزينة» من كلمات حسام طنطاوى وألحان يوسف ونس وتوزيع ريمون فايق، ومقرر طرحها فى الأيام المقبلة. وقال مؤلف الأغنية حسام طنطاوى، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع على حسين فى الأغنية، موضحاً أن الأغنية بتجمع بين الموسيقى الجنوبية المصرية وموسيقى الجنوب الجزائرية، فيها روح الفلكلور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 5 سنوات على حسين يعود بأغنية « يا الزينة » لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.