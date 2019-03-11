شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يقترب من المليون العاشر بـ "اشرب شاى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب فيديو كليب أغنية "اشرب شاى" للمطرب والفنان حمادة هلال من الوصول إلى 10 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.
أغنية حمادة هلال تعد التعاون الأول له مع الثنائى أوكا واورتيجا، وقد طرحها خلال الشهر الماضى بالتوازى مع انشغاله بتصوير مسلسل "ابن اصول" الذى سيعرض فى رمضان القادم، حيث يخوض به السباق الرمضانى فى عمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، وذلك من خلال رجل يمتلك شركة ألماس ومحلات ذهب وهو شخص مقتدر ومحترم ويتمتع بخفة الظل، ومع تطور الأحداث تدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها.
مسلسل "ابن أصول" من إنتاج شركة سينرجى، ويشارك به العديد من النجوم بجانب حمادة هلال، مثل سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، وعدد آخر من الفنانين ويعد المسلسل الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان بعدما كان يظهر كل عامين.
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