شكرا لقرائتكم خبر عن "يا قاتلى".. أول بشائر ألبوم فايا يونان الجديد "حكايا القلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جراح حبك تذكارٌ على جسدي إن كان لي فيك خيرٌ، لا تداويها".. بمثل هذه الكلمات خطفت المطربة السورية فايا يونان قلوب جمهورها العربى بأجدد أغانيها "يا قاتلى"، والتى أطلقتها بشكل فيديو كليب.

وتعد الأغنية أول حكاية غنائية من حكايات ألبوم فايا الجديد والثانى في مسيرتها الغنائية بعد قرابة سنتين عن ألبومها الأول "بيناتنا في بحر"، واختارت له اسم "حكايا القلب"، وكشفت لـ الخليج 365 عن انتهائها بالفعل من أكثر من 90 بالمائة من أغانيه ومن المرجح ضمه قرابة 9 أغنيات، وستطلق بعضها بشكل منفرد، على أن يظهر خلال موسم الربيع.

كما خاضت فايا خلال الأغنية الجديدة تجربة التلحين من جديد مع استمرارها فى العمل الموسيقى الناجح مع الشاعر مهدى منصور والموزع ريان الهبر ورؤية حسام عبد الخالق، بمشاركة الموسيقيين جان مدنى بعزف البيز الجيتار ومحمد البرفت بعزف الكمانجة وريان الهبر بعزف البيانو مع إيقاعات وليد ناصر ودرامز فؤاد عفرا وجيتار رافي مندليان وعزف القانون لجهاد أسعد، بينما أخرج الكليب حسن سلامة.

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وحققت فايا يونان انتعاشة فنية غير مسبوقة خلال العام المنصرم، آخرها تتويجها بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018 ضمن جوائز داف باما الألمانية، وإطلاقها كليب "بغداد"، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها أول مطربة عربية تنجح فى عملية "الكراود فاندينج" أو التمويل الجماهيري، عبر أولى أغنياتها "أحب يديك"، وتمكنت من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة السورية، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور وتمكنت من تخطى حاجز الـ13 مليون مشاهدة وأصبحت من أكثر أغانى فايا استماعًا وشهرة.