نشرة هوليوود| "ديزني" تروج لـ"Dumbo" ومايلي سايرس في أحدث صورها مع زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الموزع الموسيقي العالمي مارشيملو، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة فيل. ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيه على حسابه.

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